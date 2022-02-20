شاهد.. الإمارات تطلق أجمل مبنى على وجه الأرض قريباً

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

تطلق الإمارات يوم 22 من فبراير الجاري. أجمل مبنى على وجه الأرض.

وكان نائب رئيس دولة الإمارات. ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. قد قال: “أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 2022/2/22”. مضيفاً: “عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله”.

ويتميز متحف المستقبل بأنه من أكثر المباني تطوراً في العالم. بدءاً من تصميمه الفريد وطابعه المختلف. وصولاً إلى استخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات الإنشاء.

ويركز المتحف على مستقبل قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي. وتأثيرها على حياة الإنسان. كما ويوفّر المتحف لروّاده تجربة تفاعلية فريدة من نوعها. تمكّنهم من إلقاء نظرة ثاقبة على مستقبل هذا القطاع.