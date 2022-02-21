الإمارات من العشرة الكبار في تنافسية الطاقة والبنية التحتية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حققت الإمارات إنجازات ضخمة في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة والبنية التحتية لتأتي ضمن العشرة الكبار حول العالم خلال العام الماضي. بحسب التقارير الصادرة عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية.

وكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في بيانات حصلت “البيان” على نسخة منها. أن الدولة تصدرت المركز الأول على مستوى العالم في 3 مؤشرات رئيسية خاصة بالطاقة والبنية التحتية. حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر الوصول إلى الكهرباء كنسبة من عدد سكان.

كما تصدرت عالمياً في مؤشر موثوقية نظام الإمداد بالكهرباء، وضمن مؤشر الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة. وذلك بحسب مؤشر الرفاهية الصادر عن معهد “ليجاتوم”.

وأوضح المركز أن الدولة احتلت المركز الأول إقليمياً والثاني عالمياً في مؤشر الوصول إلى الكهرباء للمنازل. وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021. فيما جاءت في الصدارة إقليمياً بينما حلت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر قلة عدد أيام التعامل مع تراخيص البناء. وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما تبوأت دولة الإمارات مرتبة الصدارة إقليمياً، فيما احتلت المركز الرابع عالمياً في مؤشر عدد المقاعد المتوفرة بالكيلومتر على الرحلات الدولية لشركات الطيران. وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وذكر المركز أن الإمارات تصدرت إقليمياً فيما احتلت المركز الخامس عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي. وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وجاءت في مرتبة الصدارة إقليمياً بينما تبوأت المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي. وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2021. بينما تصدرت الإمارات إقليمياً، واحتلت المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي. وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام 2021.

وأشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن “الإمارات حلت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بينما تبوأت المركز السابع عالمياً في مؤشر جودة الطرق وفقاً لمؤشر الرفاهية الصادر عن معهد ليجاتوم ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق. وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021. كما جاءت في مرتبة الصدارة إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر الرضا عن النقل العام وفقاً لتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان”.

وحلت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً فيما حظيت بالمركز التاسع عالمياً في مؤشر جودة البنية للموانئ. وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021.

وتصدرت الإمارات إقليمياً فيما احتلت المركز الرابع عالمياً في مؤشر دقة وصول الشحنة حسب التوقيت المحدد لها. وفقاً لتقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي.

كما تصدرت الإمارات إقليمياً واحتلت المركز الخامس عالمياً في مؤشر توفير الشحنات إلى دول العالم بأسعار تنافسية. وفقاً لذات التقرير الصادر عن البنك الدولي.

ولفت المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن الإمارات تصدرت المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والثامنة عالمياً. في مؤشر البنية التحتية للطاقة وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. كما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً والتاسع عالمياً في مؤشر البنية التحتية لتوزيع السلع والخدمات بحسب نفس التقرير.