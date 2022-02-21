محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم – في قصر الشاطئ بأبوظبي – فخامة سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات حضر خلالها الاحتفال باليوم الوطني لبلاده الذي أقيم أمس في جناحها المشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي”.

ورحب سموه بفخامة رئيس جنوب السودان في دولة الإمارات .. واستعرض معه مختلف جوانب العلاقات الثنائية وآليات تنميتها لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين الصديقين.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء معرض ” إكسبو 2020 دبي ” ومشاركة جمهورية جنوب السودان فيه وأهمية هذه المشاركة في عرض رؤاها وأفكارها حول المستقبل.

وعبر سموه خلال اللقاء عن تمنياته بأن يحقق اتفاق السلام الذي جرى توقيعه خلال شهر يناير الماضي الاستقرار والسلام والتنمية والوحدة لدولة جنوب السودان ..مؤكداً دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق مصلحة شعب جنوب السودان وتطلعاته نحو الرخاء والتنمية من منطلق نهجها الثابت الداعم لكل خطوة على طريق السلام والتعاون في المنطقة.

من جانبه شكر فخامة سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان الصديقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال ..معبراً عن تقديره لدعم الإمارات لبلاده على المستوى التنموي ومساعداتها لها في مواجهة جائحة “كورونا”.

وأشاد رئيس جنوب السودان بالتجربة التنموية الرائدة لدولة الإمارات ..مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الدولة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.