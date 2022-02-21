انطلاق معرضي يومكس وسيمتكس 2022 برعاية محمد بن زايد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الخامسة من معرض الأنظمة غير المأهولة “يومكس” ومعرض المحاكاة والتدريب “سيمتكس” 2022. في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، ويستمران حتى 23 فبراير الحالي بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

ويأتي الحدث الذي يتم تنظمه من قبل “أدنيك”، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. بالتعاون مع وزارة الدفاع. بنسخة استثنائية بمشاركة العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة. لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب. إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بحضور جمهور عالمي يتضمن وفوداً حكومية ومجموعة من الوكالات والجهات والهيئات المدنية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

ويشهد المعرضان مشاركة واسعة من الجهات العارضة والزوار في نسخة هذا العام، وفق “وام”. إلى جانب استضافتهما لمجموعة مميزة من الفعاليات المتخصصة التي تقام على هامشهما.

وتتضمن فعاليات النسخة الحالية من الحدثين العروض الحية التي تقام في منطقة تلال سويحان. وتعد هذه العروض منصة نوعية لاستعراض الأنظمة الجوية والأرضية غير المأهولة وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المشاركة في المعرض.