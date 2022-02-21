تشكيل لجنة خاصة لتظلمات أصحاب العمل والعمال

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قراراً بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من طرفي علاقة العمل التعاقدية. بخصوص القرارات الصادرة عن الوزارة بحق أي منهما. وذلك تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وحدد القرار الوزاري مدة 30 يوماً لتقديم طلب التظلم تحسب من تاريخ علم المتظلم بالقرار الصادر عن الوزارة بحقه. على أن يكون الطلب مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.

ومن المقرر، وفق ما ذكرته صحيفة “البيان”، أن يتم البت في طلب التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه. وإخطار مقدم طلب التظلم والوحدات التنظيمية في الوزارة بقراراتها لاتخاذ اللازم بشأنه.

يذكر أن تقديم التظلمات يكون من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة mohre.gov.ae. أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة المتوافر في متجري أبل ستور وجوجل بلاي. حيث سيتم إشعار صاحب طلب التظلم بالنتيجة فور الانتهاء من النظر في الطلب من قبل اللجنة.

ويمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه بالدخول الى خدمة الاستعلام في الموقع الإلكتروني للوزارة. أو من خلال تطبيقها الذكي، أو عبر مركز الاتصال 80060 .