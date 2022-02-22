محمد بن زايد يهنئ الملك سلمان بيوم التأسيس

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

هنأ صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة يوم التأسيس.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة يوم التأسيس”.

وأضاف: “تاريخ عريق ومشرف، وقادة عظام صنعوا نهضة بلادهم جيلاً بعد جيل.. أدعو الله أن يديم على المملكة ازدهارها ورفعتها، ويحفظها بالأمن والأمان”.