طيران شرطة رأس الخيمة ينقذ 7 سياح

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أنقذ رجال إدارة المهام الخاصة في شرطة رأس الخيمة، 7 أشخاص من السياح الآسيويين. الذين ضلوا طريقهم تائهين في جبل منطقة وادي قداعة، برأس الخيمة.

وقال العقيد طيار “سعيد راشد اليماحي” رئيس قسم جناح الجو: “ورد بلاغ يفيد باستغاثة 7 سياح تائهين كانوا في رحلة جبلية بمنطقة وادي قداعة. وتبين أنهم في منطقة وعرة لا يمكن الوصول إليهم إلا بواسطة مروحية الشرطة”.

وأضاف: “على الفور، تم تحريك المروحية باتجاه الوادي، وتم الوصول والعثور عليهم خلال دقائق معدودة، وتقديم الدعم اللازم لهم. حيث كانوا قد تعرضوا إلى الإرهاق والإنهاك، وتم نقلهم حسب رغبتهم إلى موقع نقطة تجمع مركباتهم، بعد أن تم الاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم”.

وشدد “اليماحي” على ضرورة تجنب ارتياد المناطق الوعرة في المناطق الجبلية والأودية خاصة خلال ساعات النهار. التي ترتفع فيها درجات الحرارة، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم. مؤكداً جاهزية واستعداد فرق شرطة رأس الخيمة، لتقديم أجود الخدمات الأمنية إلى المستغيثين من المواطنين والمقيمين والزوار على أرض الدولة.