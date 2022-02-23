الإمارات.. إليكم حالة الطقس المتوقعة غداً

بسام محمد - متابعة: روان ديوب

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على أغلب المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.. و الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:24 والمد الثاني عند الساعة 05:36 والجزر الأول عند الساعة 31:11 والجزر الثاني عند الساعة 22:44. وفقاً لما جاء في وام.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 05:15 والمد الثاني عند الساعة 01:53 والجزر الأول عند الساعة 26:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:20 .