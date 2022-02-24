الشارقة.. قوى الدفاع المدني تحكم السيطرة على حريق في حافلة مدرسية

بسام محمد - متابعة- بتول ضوا

أفاد مصدر من إدارة الدفاع المدني بالشارقة. عن ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني عند الساعة الثانية و52 دقيقة. يفيد بوقوع حادث حريق بحافلة مدرسية في منطقة التعاون.

وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني من مركز التعاون وتم السيطرة على الحريق خلال 14 دقيقة. دون وقوع إصابات أو اختناقات. بعد أن تم إخلاء الطلبة من الحافلة المدرسية من قبل السائق والمشرفية عند بدء اشتعال النيران فيها.

وقد أكد ذات المصدر أن التدريبات التي نظمها عناصر الدفاع المدني للسائقين والمشرفين العاملين في الحافلات المدرسية كان لها كبير الاثر في عملية اخلاء الطلبة دون إصابات