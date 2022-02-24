حمدان بن محمد ينشر صوراً مذهلة من متحف المستقبل

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. ولي عهد دبي. صوراً رائعة لمتحف المستقبل. عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

حيث أظهرت الصور جانباً من زيارته برفقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. داخل متحف المستقبل. أجمل مبنى على وجه الأرض.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وعدد من كبار الشخصيات الوطنية. قد شهدوا افتتاح متحف المستقبل في دبي يوم أمس الثلاثاء. الذي يعد الأيقونة المعمارية الأجمل على وجه الأرض. ومحطة جديدة لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية.