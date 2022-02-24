الاتحاد للطيران توجه رحلاتها بعيداً عن المجال الجوي الأوكراني

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد متحدث باسم “الاتحاد للطيران”، أن الناقلة تواصل تجنب التحليق فوق المجال الجوي الأوكراني بشكل كامل. مشيراً إلى أن الناقلة لا تسير رحلات إلى أوكرانيا.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية: “كإجراء احترازي.. أعادت الناقلة توجيه رحلاتها بعيداً عن المنطقة الحدودية الواقعة شرق وشمال أوكرانيا بمسافة كبيرة”.

وذكر المتحدث، وفق صحيفة “البيان”، أنه “نظراّ للوضع المتصاعد، سنواصل مراقبة وتقييم مستجدات المخاطر والقيود الجوية”.

وأشار إلى أن “الاتحاد للطيران تعمل على إطلاع ضيوفها بخصوص أي تغييرات تطرأ على جداول رحلاتهم خلال الأيام القادمة. مع مواصلة وضع سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية على رأس أولوياتنا”.