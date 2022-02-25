طيران الإمارات تجري تعديلات جديدة في رحلاتها 

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أجرت طيران الإمارات تغييرات طفيفة على المسارات الجوية لرحلاتها إلى ستوكهولم وموسكو وسانت بطرسبرغ وبعض رحلات الولايات المتحدة.

يأتي ذلك نظراً لإغلاق المجال الجوي فوق جزء من روسيا وكامل أوكرانيا، واستجابةً لأحدث الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وفقا للمتحدث باسم طيران الإمارات.

ونتيجةً لذلك، فإن المدة التي تستغرقها هذه الرحلات ستطول قليلاً. وأضاف نحن نراقب تطورات الوضع عن كثب، وسوف نتخذ الإجراءات الضرورية إذا لزم الأمر، كما نؤكد أن سلامة ركابنا وموظفينا وعملياتنا تبقى دوماً على رأس أولوياتنا”.