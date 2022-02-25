الإمارات تسجل 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 430,359 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 696 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 878,102 حالة.

وأعلنت الوزارة عن حالة وفاة واحدة وذلك بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,300 حالة.

‌فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,916 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 828,983 حالة.