عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان العلاقات الاستراتيجية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

بحث سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي. خلال اتصال هاتفي مع معالي “انتوني بلينكن” وزير الخارجية الأمريكي. العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما ناقش الجانبان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”. تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. وقيادتي البلدين الصديقين والتعاون والتنسيق المستمر من أجل تعزيزها. وتطوير أفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.