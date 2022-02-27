الإمارات تدعو في بيان أمام مجلس الأمن إلى خفض التصعيد في أوكرانيا

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها، اليوم السبت، أنها قلقة بشكل خاص تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين المتواجدين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.

وأكدت الوزارة على “ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الى المحتاجين، داعيةً كافة الأطراف الى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.

وقالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن: “إن نتيجة التصويت اليوم هي مجرد تحصيل حاصل، ولكن يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة أكثر من وقت مضى، ويتعين علينا جميعاً السعي لتحقيق ذلك”.

وأضافت السفيرة نسيبة: “إن انتماءنا لمنطقة الشرق الأوسط يجعلنا ندرك تماماً الأهمية البالغة لوجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة، والحاجة لخفض التصعيد والدبلوماسية والانخراط في الحوار، وبحكم تجربتنا، نتفهم أيضاً ضرورة وجود مشاورات شاملة”.

وتابعت السفيرة نسيبة أن دولة الإمارات ملتزمة باحترام مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معربةً عن دعمها لمختلف المبادرات والقنوات الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة، مؤكدةً: “إن هذا وبكل وضوح هو الرأي الذي يتحد عليه المجلس”.