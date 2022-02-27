فلكياً.. غرة شعبان الجمعة 4 مارس

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد “إبراهيم الجروان” رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك. أنه وفق الحسابات الفلكية، ستكون غرة شعبان لعام 1443 هجري، يوم الجمعة 4 مارس.

وأشار “الجروان” إلى أن هلال شهر شعبان يولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 21 والدقيقة 35 بتوقيت الإمارات. يوم الأربعاء 2 مارس 2022، الموافق 29 رجب، حيث يولد الهلال بعد غروب الشمس، وبالتالي تستحيل رؤيته مساء ذلك اليوم.

وأضاف أن “إمكانية رصده مساء الخميس 03 مارس متوفرة، وبالتالي تكون غرة شعبان لعام 1443 هجري، يوم الجمعة 4 مارس فلكياً