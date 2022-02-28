محمد بن راشد: 1.9 تريليون درهم تجارتنا الخارجية غير النفطية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

حققت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في 2021 قفزة بنسبة 27 % عن السنة التي قبلها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأحد، أن انطلاقة الدولة بعد جائحة “كوفيد-19” قوية، ونموها الاقتصادي تصاعدي.

وقال سموه في تغريدة عبر تويتر: “ضمن تطورات الدولة الاقتصادية حققت تجارتنا الخارجية غير النفطية في 2021 قفزة بنسبة 27٪ عن السنة التي قبلها و11٪ عن 2019، حيث بلغت 1.9 تريليون درهم.. انطلاقتنا بعد كوفيد قوية..ونمونا الاقتصادي تصاعدي..وابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة.. والقادم أجمل بإذن الله”.