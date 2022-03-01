الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تحبط عملية تهريب ضخمة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أحبطت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلةً بالإدارة العامة للجمارك، وبالتنسيق مع دائرة الجمارك في إمارة الفجيرة. عملية إدخال بضائع ممنوعة إلى الدولة من نوع ألبان ومشتقاته، تقدر قيمتها بـ25,239,000 درهم، وذلك عبر ميناء الفجيرة.

كما تم ضبط أشخاص من الجنسية العربية والآسيوية أقدموا على عرض مبلغ وقدره 280,000 درهم. كرشوة لموظف جمركي في سبيل تمرير البضائع الممنوعة.

وتلقت الهيئة، وفق “وام”، إخبارية استباقية حول محاولة إدخال شحنات مشبوهة بإجمالي 14 حاوية من خلال ميناء الفجيرة. بهدف تخزينها في إحدى المستودعات في الدولة ومن ثم بيعها في الأسواق المحلية بصفة غير قانونية.