الكشف عن إجراءات جديدة بحق المسافرين إلى الإمارات

بسام محمد - متابعة – علي معلا

تحدثت إدارة الطوارئ والأزمات بما يخص القادمين إلى دولة الإمارات، حيث قالت أنه من الضروري التأكد من إبراز شهادة تطعيم كوفيد19 معتمدة تحتوي على قارئ QR، ولا يتطلب دخولهم للدولة أي فحوصات مسبقة، مع إمكانية القيام بفحص PCR عند الوصول لأغراض التأكد من الإصابات.

وأشارت الإدارة بخصوص غير المطعمين القادمين إلى الدولة فيجب إبراز نتيجة PCR معتمدة خلال 48 ساعة أو شهادة تعافي من إصابة كوفيد 19 خلال شهر واحد من موعد السفر تحتوي على نظام QR لمن هم فوق الـ 12 عاماً، مع إمكانية القيام بفحص PCR عند الوصول.