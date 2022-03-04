الشارقة.. مرسوم أميري بشأن إنشاء أكاديمية العلوم البيئية والطبيعية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2022 بشأن إنشاء أكاديمية العلوم البيئية والطبيعية في إمارة الشارقة.

وبحسب “وام”، نص المرسوم على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم أكاديمية جامعية في إمارة الشارقة تسمى “أكاديمية العلوم البيئية والطبيعية” ‏”Academy of Ecology and Natural Sciences” و تكون هيئة علمية غير ربحية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وتكون مملوكة لحكومة إمارة الشارقة.

كما نص المرسوم على أن يكون مقر الأكاديمية الرئيس في مدينة الذيد ويجوز لها أن تنشئ أفرع ومكاتب لها داخل وخارج الدولة.

وتتكون الأكاديمية من المعاهد الآتية:.

1. معهد علوم الصحراء. 1. Desert Sciences Institute.

2. المعهد الزراعي. 2. Agriculture Institute.

3. معهد علوم الحيوان. 3. Zoology Institute.

4. المعهد البيطري. 4. Veterinary Institute.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.