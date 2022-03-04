قائد القوات البرية يلتقي في مسقط عدداً من القيادات العسكرية العمانية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

التقى اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي قائد القوات البرية كلّ من اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني، والفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، و اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، خلال زيارته إلى سلطنة عمان على رأس وفد عسكري، في العاصمة العمانية مسقط.

وبحسب “وام”، جرى خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مجالات التعاون القائم بين الجيش السلطاني العماني والقوات البرية في الدولة وسبل تعزيزها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.