أخبار عالمية

أعلنت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا، اليوم الخميس، أنها قررت إجلاء الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم بسبب تصاعد النزاع فى إثيوبيا، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية....
كورونا يواصل غزو المكسيك.. 2660 إصابة جديدة فى 24 ساعة
أعلنت السلطات الصحية فى المكسيك تسجيل 2660 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى 154 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية....
جامعة جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ248 مليون حالة
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 248 مليونا و78 ألفا و147 حالة....
الهيئة العامة للكنيست تصادق على ميزانية إسرائيل 2021
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلى، صباح اليوم الخميس، على ميزانية عام 2021، بتمرير الموازنة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة ماراثونية استمرت طوال الليل....
الصحة الموريتانية: عدد المطعمين بلقاح كورونا تجاوز المليون شخص
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، أن عدد المطعمين بلقاح فيروس كورونا تجاوز المليون شخص....