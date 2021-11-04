أخبار عالمية

أخبار عالمية

السفارة الأمريكية فى إثيوبيا تجلى موظفيها بسبب الصراع المسلح

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السفارة الأمريكية فى إثيوبيا تجلى موظفيها بسبب الصراع المسلح

أعلنت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا، اليوم الخميس، أنها قررت إجلاء الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم بسبب تصاعد النزاع فى إثيوبيا، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية....

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أخبار عالمية

الهيئة العامة للكنيست تصادق على ميزانية إسرائيل 2021

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الهيئة العامة للكنيست تصادق على ميزانية إسرائيل 2021

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلى، صباح اليوم الخميس، على ميزانية عام 2021، بتمرير الموازنة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة ماراثونية استمرت طوال الليل....

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