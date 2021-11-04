أخبار عالمية

أعلنت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا، اليوم الخميس، أنها قررت إجلاء الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم بسبب تصاعد النزاع فى إثيوبيا، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية....

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