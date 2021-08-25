amen social tn inscription منحة 300 دينار رابط منصة أمان 2021 للمساعدات الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن إطلاق رابط تسجيل منصة أمان Amen Social Tn inscription للمساعدات الاجتماعية لصرف منحة 300 دينار، وذلك في إطار مطلة اجتماعية تسعى من خلالها الإدارة التونسية إلى تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي وضعت الدولة التونسية على الطريق الصحيح بعد معاناة اقتصادية تسبب بها التجاذب السياسي الذي كان حادث بعد انتفاضة الشعب التونسي ضد النحب السياسية يوم 25 يوليو 2021، هذا وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية عن البدء في التسجيل الإلكتروني في منصة أمان amen social tn 2021 للحصول على منحة 300 دينار، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، وقد صرح مصدر مسئول إلى أنه سيتم التدقيق ومراجعة طلبات التسجيل، وسيتم إرسال رسائل نصية على هواتف من قاموا بالتسجيل لتحديد مدى استحقاقهم لمنحة منصة أمان ومواعيد صرف المنحة.

amen social tn inscription منحة 300 دينار رابط تسجيل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

يتم التسجيل الإلكتروني على رابط منصة أمان.

كما يمكن التسجيل على رقم الهاتف *1021* برقم بطاقة التعريف الوطنية.

يستفيد من منحة منصة أمان المواطنين من أصحاب الجرايات الضعيفة، 180 دينار فأقل.

فئات المواطنين المتضررين من جائحة فيروس كورونا، وذلك ممن ليس لديها تغطية اجتماعية.

أصحاب الدخل المنخفض.

موعد صرف المنحة سيكون بدأ من أول شهر سبتمبر

سيتم الرد على من قاموا بالتسجيل برسائل نصية على هواتفهم المحمولة.

بلاغ العموم لمنحة أمان 300 دينار وموعد صرف المنحةطريقة التسجيل في منصة أمان Amen Social Tn inscription لمنحة 300 دينار

يتم التسجيل في منصة أمان الإلكتروني للحماية الاجتماعية بإدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها قبل إتمام التسجيل، حيث يتم إدخال الرقم المدني والعمر والوظيفة، هذا ويجب إدخال رقم هاتف محمول يكون مُسجل باسم المُستفيد، حيث سيكون رقم الهاتف هذا هو وسيلة التواصل بين المواطن ووزارة اشؤون الاجتماعي التونسية، حيث يتم في خال استحقاق المنحة إرسال رسالة نصية للمستفيد والتي توضح استحقاقه للمنحة من عدمه وفق الشروط والضوابط التي أ‘لنتها وزارة الشؤون الاجتماعية.

إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات المُتضررة الأكثر احتياجاً

وتجدر الإشارة إلى أن صرف منحة منصة أمان والتي تبلغ 300 دينار تونسي سيتم صرفها من خلال مكاتب البريد أو البنوك، على أن يتم مراعاة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، هذا وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى برعاية الدولة.

منحة 300 دينار على رابط منصة أمان

صرح مصدر مسئول بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية إلى أن الوزارة تستهدف عدد مليون أسرة تونسية بمظلتها الاجتماعية أمان، حيث من المُقرر أن يستفيد من منحة منصة أمان عدد يقارب مليون أسرة تونسية ممن تنطبق عليهم شروط صرف المنحة، هذا وقد رصدت الوزارة مبلغ 300 مليون دينار لتغطية هذه المنحة، وذلك في سعي الوزارة لمد يد العون لتلك الأسر كي تتجاوز الظروف الاقتصادية الحالية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا.

خطوات التسجيل في منصة أمان التونسية amen social tn

أعلن وزير الشؤون الاجتماعي محمد طرابلسي أن المنحة التي يتم التسجيل بها على منصة أمان، ستكون تلك المنحة موجهة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وأضاف أن التسجيل بتلك المنحة سيكون إلكترونيا من خلال إتاحة رابط التسجيل الرسمي التابع للوزارة، ويمكن للمواطنين التي تنطبق عليهم الشروط التسجيل في المنحة، وذلك دون الحاجة للتوجه للمكاتب التابعة للوزارة، وذلك عبر الرابط amen.social.tn.

أصحاب الأجور الضعيفة أقل من أو يساوي 180 دينار تونسي.

الفئات التي لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية.

المسجلين في الضمان الاجتماعي أصحاب الدخل المحدود.

شروط منحة 300 دينار amen social tn inscription والفئات المُستحقة

هذا وقد صرح وزير الشؤون الاجتماعية “محمد الطرابلسي” أن منحة منصة أمان سيتم صرفها للعائلات المستحقة، ويمكن التسجيل لمن تنطبق عليهم الشروط من الفئات المستحقة، ويأتي على رأسهم العائلات المعوزة، وأكد الطرابلسي أن منحة الـ 300 دينار هي منحة استثنائية تصرف لمرة واحدة فقط، ولمزيد من المعلومات يجب مشاهدة الفيديو السابق ومتابعة تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية الواردة في الفيديو السابق.