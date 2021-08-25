هاتف شاومي مي Xiaomi Mi 11 Ultra الجديد 2021 أجدد إصدارات شركة شاومي، حيث ألحقت الشركة عدد من التجديدات العصرية التي تناسب العملاء. إلى جانب ذلك، تكاثرت عمليات البحث عن هذا الهاتف، وفيما يلي تفاصيل أكثر عن المميزات والأسعار.

هاتف شاومي مي Xiaomi Mi 11 Ultra الجديد 2021

أصدرت شركة شاومي هذا الجهاز في النصف الأول من عام 2021، حيث يدعم الكثير من المميزات والخدمات التي يحتاجها العملاء ومن بينها:

يتميز هذا الهاتف بإمكانية وضع شريحتين من نوع Nano Sim.

كما تتميز الشاشة بالوضوح حيث تدعم 1 مليار لون، مما يعطي جاذبية للألوان.

يصل وزن الهاتف إلى 23 جرام، حيث يعتبر خفيفاً إلى حداً كبير.

إلى جانب ذلك، يدعم الهاتف جميع الشبكات وصولاً إلى 5G.

ومن أهم المميزات، أنه يقاوم الماء والأتربة على عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

يبلغ جودة الصورة في الشاشة إلى 1440*3200.

يدعم الهاتف 3 كاميرات، حيث تبلغ دقة الأولى 50 ميجا بكسل، والثانية والثالثة تكون بدقة 48 ميجا بكسل.

بالإضافة إلى إمكانية عمل تقنيات تصوير مختلفة من خلال الكاميرات، حيث أنها تدعم بعض الخصائص الإحترافية.

ومن جانب آخر، تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجا بكسل.

كما يدعم الهاتف كل من استشعار البعد والدوران، بالإضافة إلى ميزة البصمة في أسفل الجهاز.

يتميز هذا الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي امبير، مع شاحن سريع يشحن خلال 36 دقيقة.

ومن جانب آخر، تتكون واجهة الجهاز من كل من الزجاج والسيراميك، مع إطار من الألومنيوم.

بخلاف ذلك، يتوفر الجهاز بسعة داخلية 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجا رام.

سعر شاومي مي ألترا في مصر والعالم

يتوفر هذا الجهاز في الأسواق العربية والعالمية بكل من الأسعار التالية:

السعر العالمي للجهاز يكون بمبلغ قدره 1400 دولار أمريكي.

سعر الجهاز في مصر يكون بما يقرب من 22 ألف جنيهاً مصرياً.

كما يتوفر الجهاز في السعودية بمبلغ قدره 5900 ريال سعودي.

بالإضافة إلى أن سعره في الكويت يصل إلى 425 دينار كويتي.

ويعتبر العيب الذي يوجد في هاتف شاومي مي Xiaomi Mi 11 Ultra هو أنه لا يدعم راديو FM، كما أنه لا يدعم سماعات 3.5 الخارجية.