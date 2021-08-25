التقديم على برنامج الاقتصاديين السعوديين في البنك المركزي السعودي من أهم الموضوعات التي تبعث الأمل في نفوس الطلاب في السعودية. حيث يعمل هذا البرنامج على تأهيل الطلاب بعد الجامعات إلى الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من خلال الجامعات المعتمدة لدى البنك المركزي. ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل خلال المقال التالي.

التقديم على برنامج الاقتصاديين السعوديين في البنك المركزي السعودي

يمكن للطالب أن يقوم بالتقديم على برنامج الاقتصاديين السعوديين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لبوابة التوظيف للبنك المركزي السعودي.

بعد ذلك، يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به، والضغط على كلمة “إنشاء حساب”.

يتم اتباع الخطوات التالية، كما يمكنه أن يقوم بإدخال البيانات الخاصة به.

يقوم الطالب بالتسجيل على برنامج الاقتصاديين السعوديين، وبالتالي يحصل على رقم تسلسلي خاص بالطلب.

كما يجب أن يقوم الطالب بمتابعة التسجيل من خلال الحساب الخاص به.

مميزات برنامج الاقتصاديين السعوديين

هناك العديد من المميزات التي يحصل عليها الطالب عند التقديم على برنامج الاقتصاديين السعوديين ضمن البنك المركزي السعودي، على سبيل المثال:

يمكن للطالب أن يحصل على فرصة عمل ممتازة في البنك المركزي السعودي، وذلك بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.

كما يوفر هذا البرنامج فرص للطلبة في الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه.

إلى جانب ذلك، يعمل هذا البرنامج على تأهيل الطلاب لسوق العمل الحالي، من خلال التدريب على أحدث التقنيات في إدارة الأعمال.

والجدير بالذكر، أن هذا البرنامج يعمل على إعداد الطلبة على قيادة الفرق والمجموعات، وهذا من ضمن أساس ادارة الأعمال.

شروط التقديم على برنامج البنك المركزي السعودي

على الطالب أن يكون مستوفي الشروط التالية عند التقديم على برنامج الاقتصاديين السعوديين ، وهي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية، من أصل سعودي ومقيم في السعودية.

إلى جانب ذلك، يكون على الطالب قد حصل على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترف بها في السعودية.

بالإضافة إلى الحصول على معادلة درجة البكالوريوس في حين الحصول على الدرجة من الجامعات الأخرى.

أن يكون الطالب قد حصل على شهادة اختبار اللغة الأجنبية TOEFL أو IELTS.

كما ينبغي ألا يتجاوز عمر الطالب 27 عام في حالة حصل على الماجستير، و30 عاماً لمن حصل على الدكتوراه.

يجب على الطالب أن يكون قد نجح في جميع الاختبارات الشخصية والسلوكية.

وفي الختام، عند التقديم على برنامج الاقتصاديين السعودي في البنك المركزى، يجب أن يكون الطالب قد حصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، اقتصاد، محاسبة، أو النظم والمعلومات.