شروط فتح الطيران مع مصر للسفر إلى السعودية بعد رفع الحظر

فتح الطيران مع مصر من أهم الأخبار التي يتابعها الراغبين في السفر من مصر إلى المملكة العربية السعودية، بعد رفع تعليق السفر المباشر لفترة دامت أكثر من ستة أشهر في خلال عام 2021 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث تداولت أخبار منذ عدة أيام مفادها رفع تعليق الطيران من الدول المحظورة، ولكن لم تكن بشكل رسمي حتى صدر قراراً منذ عدة ساعات من السفارة السعودية بمصر، ينظم السفر من مصر إلى السعودية ولكن بعدة شروط، تعرف عليها من خلال السطور التالية.

شروط فتح الطيران مع مصر

أصدرت السفارة السعودية في جمهورية مصر العربية قرارها برفع تعليق الطيران من مصر بعد تحقيق الشروط التالية:

أن يكون المسافر مقيماً بالمملكة العربية السعودية، وعلق في مصر بعد نزوله لإجازته.

أن يكون المقيم قد تلقى جرعتين من لقاح كورونا داخل المملكة العربية السعودية قبل سفره خارج أراضي المملكة.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للعائدين من إحدى الدول المحظورة في السابق، بعد رفع حظر السفر عنها.

رفع تعليق السفر إلى السعودية من الدول المحظورة

كانت المملكة العربية السعودية قد وضعت عدداً من الدول على قائمة الحظر من السفر، منها مصر ولبنان وبعض الدول الأخرى، وذلك منذ شهر فبراير الماضي 2021، كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بعد تفشي فيروس كورونا عالمياً، وتم رفع تعليق السفر رسمياً بعد عدة ساعات من تغريدة نشرها السفير اللبناني في المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة، مفادها أن السعودية تقوم بخطوات جادة نحو رفع تعليق السفر من الجهات المحظورة.

مكتب VFS تسهيل للسفر من مصر إلى السعودية

كما نشرت الصفحة الرسمية VFS تسهيل تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تبشر بفتح الطيران قريباً، وكان ذلك قبل ساعات من تغريدة السفير اللبناني بالسعودية.

السفر إلى السعودية

كانت المملكة العربية السعودية قد بدأت تستقبل السياح القادمين من جميع دول العالم، باستثناء الدول المحظورة، للراغبين في السياحة بالمملكة أو بأداء العمرة، وذلك منذ بداية شهر أغسطس الجاري 2021 بعد توقف دام طويلاً لرحلات الطيران.