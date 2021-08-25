www.heac.gov.om رابط نتائج القبول الموحد 1442 بعثات القبول المباشر للجامعات

www.heac.gov.om رابط نتائج القبول الموحد للمسجلين من قبل في الرغبة الأولى للجامعات في سلطنة عمان، فئة بعثات القبول المباشر للجامعات، وهم الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني من قبل على رابط دخول البوابة وقاموا بالحصول على تأكيد التسجيل، حيث قامت وزارة التعليم العالي اليوم بتحديد موعد إعلان نتائج قبول الطلاب للعام الأكاديمي 2021-2022 في بعثات القبول المباشر.

بوابة القبول الموحد في سلطنة عمان

حيث أنهى طلاب الدبلوم الاختبارات النهائية لهم وتم الانتهاء من إعلان نتاج الطلاب في نهاية شهر يوليو الماضي وبدأت بوابة القبول الموحد في العمل لاستقبال طلبات تسجيلات الطلاب فيها في بداية هذا الشهر، حيث تم استقبال تسجيلات الطلاب الناجحين بالديبلومات من الجنسين والراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد التي تتبع وزارة التعليم العالي في بداية هذا الشهر، وتم إغلاق باب التسجيل الإلكتروني والذي احتوى على رغبات الطلاب في التعليم العالي، وتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية لهم في موعد أقصاه 29 أغسطس 2021 الجاري، على أن قامت بوابة قبول الطلاب بتحديد مواعيد قبول الطلاب في الرغبات الأولى، المرحلة الأولى، أو في الراغبات الأخرى.

موعد نتائج تسجيل المرحلة الأولى (بعثات القبول المباشر)

أعلنت بوابة القبول الموحد في السلطنة عن الإعلان عن عدد من المواعيد التي تخص قبولات الطلاب:

انتهاء تسجيل القبول الموحد للديبلومات في البوابة.

تحديد مواعيد المقابلات الشخصية للطلاب ابتداء من 23 أغسطس وحتى 29 من نفس الشهر.

يكون يوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 موعد الإعلان عن نتائج بعثات القبول المباشر للمسجلين بالرغبة الأولى.

يتم تحديد موعد 5 سبتمبر موعد إعلان قبول المسجلين بالمرحلة الثانية.

تقوم البوابة بتحديد موعد آخر للتسجيلات الأخرى.

يبدأ العمل والدراسة بالجامعات الخارجية في 9 سبتمبر 2021.

كيفية الاستعلام على www.heac.gov.om رابط نتائج القبول الموحد لنتائج بعثات القبول المباشر

تعلن بوابة القبول الموحد بوزارة التعليم العالي بالسلطنة عن موعد الاستعلام واستخراج نتائج القبول المباشر للجامعات الخارجية للحاصلين على الديبلومات، ويكون على الطالب الذي اتباع جميع خطوات التسجيل مسبقا واستوفى أيضا جميع الشروط الدخول على البوابة واستخراج النتائج بالخطوات التالية: