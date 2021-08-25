مميزات بطاقة الراجحي الرقمية وأهم الشروط والرسوم المطلوبة للحصول عليها وإلغائها

مميزات بطاقة الراجحي الرقمية وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها، حيث أن البطاقة الرقمية من الراجحي هي بطاقة مسبقة الدفع وتعتبر أكثر مكافأة في المملكة العربية السعودية؛ والتي يقوم بنك الراجحي بتقديمها لجميع العملاء في جميع مناطق المملكة، وتقدم البطاقة عدد ضخم من المميزات الهامة، يقدم بنك الراجحي العديد من البطاقات الائتمانية والخدمات العديدة لجميع عملائه بأشكالها المختلفة، ومن بين خدمات الراجحي هي البطاقة الرقمية، ويتمكن العملاء من خلالها الحصول على الاسترداد النقدي 100% على العملية الشرائية الأولي عن طريق الإنترنت، واليوم سوف نعرض لكم أهم مميزات هذه البطاقة، وطريقة الحصول عليها والرسوم المطلوبة للبطاقة.

تعمل البطاقة الرقمية من الراجحي على توفير الكثير من المميزات التي يمكنك الحصول عليها عند الحصول على البطاقة

يتمكن العميل من الحصول على البطاقة بصورة إلكترونية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى فرع البنك.

يتمكن العميل من طلب البطاقة من خلال موقع البنك أو عن طريق التطبيق الإلكتروني لبنك الراجحي.

تمكن العميل من الحصول على استرداد نقدي بنسبة 100% على العملية الأولى للتسوق، عند قيام العميل باستخدامها في العمليات الإلكترونية للتسوق.

توفر فرصة للفوز بجائزة مالية قدرها 5000 ريال سعودي.

يتميز استخدامها بالسهولة

وأهم مميزاتها الأمان الكامل لجميع العملاء عند استخدامها لعمليات التسوق الإلكتروني.

يمكن استخدام البطاقة على مستوى العالم من غير مشاكل.

يتم الحصول على البطاقة عند تقديم الطلب بشكل فوري عند تقديم الطلب.

مميزات بطاقة الراجحي الرقميةطريقة الحصول على بطاقة الراجحي الرقمية

وفر بنك الراجحي لجميع العملاء في كل مناطق المملكة العربية السعودية فرصة الحصول على البطاقة الرقمية بصورة إلكترونية عن طريق تطبيق الراجحي من خلال القيام بالخطوات التالية :

أولا القيام بتسجيل الدخول إلى تطبيق الراجحي

ثم الدخول على البطاقات.

وتحديد البطاقة الرقمية وبعدها تقديم طلب للحصول على البطاقة.

ثم الانتظار حتى يتم تشغيل البطاقة بشكل فوري

كما يتمكن عملاء بنك الراجحي، من القيام بإلغاء الاشتراك في البطاقة الرقمية أو أي نوع من البطاقات الأخري، عن طريق الاتصال على الهاتف الخاص بالبنك “920003344“.

ثم الضغط على الرقم “3” للدخول على البطاقات الائتمانية.

وبعدها الضغط على الرقم “4” ليتم إيقاف أو تبديل البطاقة.

ولإيقاف البطاقة الضغط على الرقم “1”

رسوم الحصول على البطاقة الرقمية

قام بنك الراجحي بالإعلان عن جميع الرسوم المطلوب دفعها من قبل العملاء، حتي يام الحصول على البطاقة الرقمية لجميع عملاء البنك، والتي تم تحديدها كما يلي:

الرسوم السنوية وتبلغ قيمتها 115 ريال سعودي.

رسوم لتسوية المنازعات وتبلغ قيمتها 50 ريال سعودي.

الرسوم الدولية عن طريق الإنترنت وتبلغ قيمتها 2.75 %.

طريقة إلغاء بطاقة الراجحي الرقمية

حيث إنه كما قمنا في هذا المقال بعرض مميزات بطاقة الراجحي الرقمية وكذلك شروط الحصول عليها والرسوم المطلوبة لها أيضاً. فسوف نقوم الآن بعرض طريقة إلغاء البطاقة الرقمية من مصرف الراجحي. حيث يتمكن العميل من إلغاء البطاقة عندما يكون لديه الرغبة في ذلك بمنتهى البساطة كما يلي: