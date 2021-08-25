فيديو.. الأهلي يستحضر روح 2019 للرد على خسارة الدوري المصري

في مشهد غير معتاد في السنوات الأخيرة، خسر الأهلي لقب الدوري المصري لأول مرة منذ موسم 2014-2015، لكن ردة الفعل جاءت بعد ضياع اللقب بلحظات.

تعثر الأهلي بالتعادل مع الجونة على استاد خالد بشارة على ساحل البحر الأحمر بنتيجة (3-3) وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة على استاد 30 يونيو في القاهرة، ليتوج الأبيض باللقب قبل الجولة الختامية بفارق 6 نقاط.

رد الفعل

نزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى أرض ملعب الجونة عقب صافرة نهاية المباراة، ليجتمع مع اللاعبين تحت الأضواء الكاشفة وأمام الكاميرات.

لم يوبخ أسطورة النادي الأهلي اللاعبين بعد خسارة الدوري، بل طالبهم برفع رؤوسهم والمضي قدماً، والنظر إلى البطولات القادمة التي تنتظر الفريق.

رئيس النادي الأهلي أعلن أمام اللاعبين غلق صفقة الدوري، ووعدهم بحفل تكريم في موعد قريب يحدد لاحقاً لفوزهم بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

الأهلي يستعد لخوض منافسات السوبر المحلي ونظيره الإفريقي، وكأس مصر، قبل بطولة كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري، وبداية الموسم الجديد في الدوري.

روح 2019

قبل أكثر من عامين، خسر الأهلي بخماسية نظيفة أمام صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي العودة حقق الفوز بصعوبة بهدف نظيف فقط.

لاعبو الأهلي رفضوا الخروج من الملعب حينها، واجتمعوا تحت أنظار جماهيرهم التي احتشدت في استاد برج العرب، ووعدوهم بالإشارات والإيماءات بأنهم عائدون في العام التالي للفوز باللقب.

الأهلي عاد في 2020 بالفعل ليحقق لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة، ثم يحافظ على لقبه في 2021 ويفوز باللقب العاشر، لكنه فقد لقب الدوري في الطريق.

مشهد اجتماع الخطيب باللاعبين في الجونة بعد خسارة الدوري المريرة على القلعة الحمراء، أعادت إلى الأذهان مشهد اجتماع اللاعبين ووعدهم لجماهيرهم بالتعويض عن أكبر خسارة إفريقية في تاريخ الأهلي.