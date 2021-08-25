جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال جيفارا، إن الفيضانات تسببت فى انقطاع الكهرباء بعد أن توقف المحولات بسبب وصول المياه إليها، واصفًا الوضع الحالى الذى تشهده الولاية بأنه صعب للغاية.
وتداول بعض وسائل الإعلام مشاهد يظهر خلالها البيوت والسيارات بعد أن تعرضت للغرق، كما ظهرت الشوارع وقد غمرتها سيول من المياه والطين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنزويلا.. الفيضانات تقتل 13 شخصا.. ومسؤول محلى: الوضع صعب للغاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.