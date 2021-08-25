مقتل 21 شخصا وإصابة 13 فى هجومين منفصلين بـ نيجيريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت ووسائل إعلام نيجيرية، الثلاثاء، بأن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخر جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون فى منطقة "زانجون كتاف" بولاية كادونا فى نيجيريا، حيث أقدموا على تدمير منزلين خلال الهجوم.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا، جومبو ايساه، أن هجومًا آخر نفذه مجموعة من قطّاع الطرق مكونة من 300 فرد يستقلون دراجات نارية، فى قرية دوبا بالولاية الواقعة أقصى شمال نيجيريا، أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 12 آخرين.