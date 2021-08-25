الفطير المشلتت الصعيدي والفلاحي طريقة عمله بكل سهوله تعرفي على كل أسراره وتكاته وحركاته

الفطير المشلتت من أجمل الفطائر التي يعشقها الكثير من الناس ويعود صنع الفطير هذا إلى المصريين في العهود القديمة، وهذا النوع من الفطير يحضر بكذا طريقة وأيضا بعدة مكونات ومنها الفطير المشلتت بحشوة اللحوم أو بالجبن أو بحشو الفراخ، فالكثير من السيدات الريفية تقوم بصنعه خاصة للضيوف والجيران، والفطير المشلتت له فوائد وقيمة غذائية غير عادية لمن يتناوله، لذلك في مقالنا هذا سوف نشرح بعض الطرق لإعداد الفطير المشلتت فإليكم هذه الوصفات.

طريقة تحضير الفطير المشلتت باللحمة المفرومة: المكونات نصف كيلو من الدقيق

نصف كوب من السمنة.

ذرة خفيفة من الملح

كمية من الماء الدافئ

نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

نصف كيلو من البصل المفروم

خمس فصوص من الثوم

ملعقة صغيرة من ملح الطعام

رشة صغيرة من الفلفل الأسود

تحضير عجينة الفطير المشلتت

أحضري وعاء متوسط الحجم ثم ضعي فيه كمية الدقيق مع ذرة الملح ثم قلبي الخليط بهدوء.

ثم ضعي الماء الدافئ بشكل تدريجي مع التقليب المستمر إلى أن تصل المكونات إلى عجينة طرية ثم اتركيها نصف ساعة. اللحمة المفرومة وتحضيرها لعمل الفطير المشلتت أحضري وعاء مناسب ثم ضعي فيه البصل المفروم مع كمية اللحمة المفرومة وقليل من الزيت ثم قلبي الخليط.

ثم ارفعي الوعاء على النار المتوسطة الحرارة ثم قلبي المكونات ومن ثم ضعي الفلفل الأسود ورشة الملح والثوم المفروم ثم قلبي المكونات.

اتركي الوعاء على النار لمدة ربع ساعة حتى تنضج اللحمة المفرومة مع مراعاة التقليب المستمر بملعقة خشبية.

بعد ذلك ارفعي الوعاء من على النار واتركيه يبرد لحين استخدامه لاحقا.

بعد ذلك بواسطة نشابة الخشب افردي عجينة الفطير المشلتت حتى تصبح رقيقة وبعد ذلك قطعي العجينة بشكل مستطيلي.

بعد ذلك ضعي حشوة اللحمة على مستطيل العجينة ثم قومي بلف المستطيل مع مراعاة غلق الجوانب حتى لا تخرج الحشوة منه.

بعد ذلك كرري الخطوات إلى أن تنفذ كمية العجين ثم أحضري قالب الفرن ومن ثم ضعي فيه لفائف الفطير بشكل متساوي.

ثم ضعي القالب في فرن متوسط الحرارة لمدة نصف ساعة تقريبا أى على حسب حرارة فرنك إلى أن يأخذ الفطير اللون الذهبي وينضج. تحضير الفطير المشلتت بالتفاح المكونات نصف كيلو دقيق أبيض

ملعقة صغيرة من السكر

كمية مناسبة من الماء

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتان من الزبدة

الحشوة

الحشوة كوب ونصف سكر

نصف كيلو تفاح مقطع

ربع ملعقة من القرفة الناعمة

ربع كوب من العسل

ربع كوب من القشطة طريقة تحضير الفطير المشلتت أحضري وعاء عميق ثم ضعي فيه كمية الدقيق ورشة الملح والسكر ثم قلبي المكونات ومن ثم ضعي كمية الماء بالتدريج ثم قلبي الخليط.

بعد الحصول على عجينة طرية ومعتدلة من حيث الملمس قومي بتقطيعها إلى كرات ليست بالكبيرة

ثم غطي كرات العجينة بكيس من البلاستيك واتركيها جانبا لمدة ربع ساعة

ثم ضعي السكر في وعاء على النار وضعي قطرات قليلة من الزيت ومن ثم قطع التفاح المقطع ثم ضعي رشة القرفة الناعمة ثم قلبي المكونات لمدة ثلاث دقائق على نار هادئة

ثم ارفعي الوعاء من على النار ومن ثم ادهني دوائر العجين بقليل من الزيت ثم قومي بفردها بواسطة نشابة

بعد ذلك ضعي حشوة التفاح بكمية مناسبة داخل العجينة ثم طبقي العجينة بشكل دائري مع مراعاة غلقها تماما لعدم إخراج الحشوة منها

ثم أحضري مقلاة ثم ارفعيها على النار ثم ضعي فيها قليل من الزيت وضعي الفطيرة بداخلها إلى أن يحمر الوجه السفلي

بعد ذلك قلبي الفطيرة على الوجه الأخر حتى تنضج وتأخذ لون أصفر ومن ثم ضعي الفطيرة في طبق تقديم مع طبق القشطة والعسل الأبيض. المكوناتاللحمة المفرومة وتحضيرها لعمل الفطير المشلتتتحضير الفطير المشلتت بالتفاح المكوناتطريقة تحضير الفطير المشلتت

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