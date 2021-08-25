وزير الخارجية البريطانى: تم إجلاء غالبية المواطنين من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكانت المملكة المتحدة قد أجلت أكثر من 5700 شخص من أفغانستان حسبما أعلنت الحكومة البريطانية التي تضاعف جهودها لتسريع هذه العملية قبل انسحاب القوات الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: إن العملية التي تُجريها أتاحت إجلاء 5725 شخصا من كابول، بينهم أكثر من 3100 أفغاني وعائلاتهم، وذلك منذ انطلاقها في 13 أغسطس. وإضافة إلى الأفغان الذين يعملون محليًا لحساب المملكة المتحدة، تم إجلاء موظفين دبلوماسيين ورعايا المملكة ودول أخرى.