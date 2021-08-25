خلال 24 ساعة.. الأردن يسجل 1.016 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضًا تسجيل تعافى 511 حالة من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 768 ألفًا و699 حالة.

كما تم تسجيل 12 وفاة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 10 آلاف و320 وفاة.