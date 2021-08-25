لقاح كورونا.. الفلبين تطلب 10 ملايين جرعة «سينوفاك» إضافية من الصين

وقال كارليتو، وفقا لشبكة "إيه بى أس - سى بى إن" الفلبينية، اليوم الأربعاء، إن البلاد تلقت واستهلكت ما يقرب من 26 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، ولضمان إمدادات ثابتة من اللقاح تم توقيع أمر شراء 10 ملايين جرعة إضافية، مشيرا إلى أن البلاد تفاوضت أيضا مع شركة "فايزر"الأمريكية لتوريد حوالى 5 ملايين جرعة من اللقاح فى سبتمبر المقبل.
يشار إلى أن الفلبين تهدف إلى تلقيح ما يصل إلى 70 مليون شخص قبل نهاية العام لتحقيق مناعة القطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان، وقد تم تطعيم ما لا يقل عن 13.1 مليون شخص بشكل كامل حتى الآن.
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