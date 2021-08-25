مصرع 12 في انفجار بمنجم غير مرخص في كولومبيا

لقي 12 شخصا مصرعهم وجرح آخر في انفجار عرضي في منجم للفحم غير مرخص له في كولومبيا، وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية .
ونجم الانفجار عن مزيج من غاز الميثان وغبار الفحم على ما أوضحت الوكالة مشيرة إلى أن هذاالمنجم لا يملك ترخصيا لاستخراج الفحم.
وأضافت هذه الوكالة العامة أن نحو 60% من القتلى الذي قضوا في حوادث منجمية سقطوا في مناجم غير مرخصة هذه السنة.
وسجلت كولومبيا العام الماضي مقتل 171 شخصا جراء حوادث مناجم في مقابل 82 في العام السابق.
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