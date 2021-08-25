شروط عودة المصريين إلى السعودية بعد فتح الطيران بين مصر والسعودية بشكل رسمي 2021

شروط عودة المصريين إلى السعودية، أعلنت السعودية عن فتح الطيران مع مصر وهذا بالنسبة للمصريين الحاصلين على الإقامة داخل المملكة، حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن رفع تعليق السفر بين مصر والسعودية، وهذا حسب شروط أعلنت عنها الوزارة، ونتابع معكم هذه الشروط، وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

فتح الطيران بين مصر والسعودية

وقد تم تعليق حركة السفر بين مصر والسعودية منذ فترة طويلة، حيث بدأ تعليق حركة السفر بين الدول منذ بداية أزمة كورونا في عام 2020، وقد استمر التعليق لمدة كبيرة بين السعودية والعديد من الدول العربية والتي من ضمنها مصر.

ويوجد مئات الآلاف المصريين في المملكة من الوافدين والمقيمين وأصحاب العمل في السعودية، والذين كانوا عالقين في المملكة في مرحلة تعليق السفر الأولى بين مصر والسعودية والذين كانوا يرغبون في العودة إلى مصر لقضاء الاجازة.

وبعد انتهاء الموجة الاولى تم فتح الطيران من مصر إلى السعودية، وبعدها تم غلق الطيران بين البلدين بعد الموجة الثانية، ولم يكن هناك حلا للمصريين أصحاب العمل في المملكة في العودة إلى السعودية سوى الذهاب إلى بلد ثالث وقضاء فترة العزل المنزلي بها ثم العودة إلى المملكة.

ولكن بعد انتشار الموجة الثالثة أغلقت المملكة السفر مع العديد من الدول العربية ومنها مصر، وينتظر آلاف المصريين فتح الطيران بين مصر والسعودية للعودة إلى المملكة، وهذا بعدما فتحت المملكة الطيران لأداء العمرة بالنسبة للعديد من الدول ما عدا مصر.

شروط عودة المصريين إلى السعودية بعد فتح الطيران

وقد أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن وصول تعميم لها من وزارة الخارجية السعودية يفيد برفع تعليق السفر المباشر إلى المملكة من مصر، وهذا بالنسبة للذين يحملون الإقامة في السعودية، وهذا وفقا لعدة شروط نصت عليها الوزارة، والتي سنتابعها معكم في الأسطر القليلة القادمة، وهي كالآتي:

فتح الطيران بالنسبة للمصريين الحاصلين على الإقامة السعودية والذين معهم تأشيرة خروج وعودة سارية.

أن يحصل الراغب بالعودة على جرعتي اللقاح المعتمد في السعودية قبل العودة.

الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية في المملكة.

قضاء فترة عزل منزلي لمدة 7 أيام، لا يسمح له بالخروج إلى في حالة فحص سلبية الفحص.

بعد قضاء فترة العزل المنزلي يحق للمقيم الذهاب للعمل مع إبراز تصريح توكلنا.

وفي حالة مخالفة أي شيء مما ذكر أعلاه، فإن المخالف قد يتعرض للترحيل، ودفع غرامة 10000 ريال سعودي.