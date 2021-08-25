استعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية 1443 من خلال رابط دخول حسابي

استعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية، ويعتبر بنك التسليف من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية الذي يقدم عدد من قروض الهامة والمتنوعة، قروض بنك التسليف تقدم من اجل دعم المواطنين والأسر البسيطة ومساعدتهم على حياه كريمه في ظل غلاء الأسعار، يقوم بنك التنميه الاجتماعية أو بنك التسليف بتمويل المشروعات الصغيرة من اجل تحقيق ربح يضمن لهم دخل مادي ثابت، وقد قدم البنك خدمة الاستعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية من خلال رابط دخول حسابي بنك التسليف، واصبح جميع الأشخاص المستفيدين من البنك استعلام عن قرض بنك التسليف بطريقه بسيطه دون الذهاب إلى فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل خطوات الاستعلام بطريقه سهله.

بنك التسليف والادخار السعودي أتاح استعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية والتعرف على عدد الأقساط المتبقية للعميل، وهذا من خلال نموذج موحد به جميع خدمات بنك التنميه الاجتماعية بقسم التسليف، وأيضا يستطيع أي شخص من عملاء البنك الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية أو رقم الحساب الخاص بدفع الأقساط، والدخول على بنك التسليف والادخار من اجل الاستعلام يتم بصوره مباشرة مع كتابة رقم الهوية الوطنية وبعدها يتم الاستعلام عن قروض بنك التسليف، الاستعلام عن الأقساط المتبقية على احد اهم الخدمات المقدمة من البنك إلى جميع عملائه من اجل التعرف على الأقساط التي تم دفعها إلى البنك.

أولا يتم الدخول على موقع بنك التسليف الإلكتروني.

بعدها تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية منها النقر على كلمة موافق.

بعدها ستنتقل إلى صفحه اخرى تحدد خدمة حسابي وقم بالضغط عليها.

بعدها ستجد أمامك أنواع القروض المقدمة من بنك التنميه الاجتماعية المتاحة إليك وبها جميع التفاصيل.

أن يكون عمر مقدم الطلب 25 سنه علي الأقل وليس أكثر من 55 سنه من العمر.

أن يكون مقدم الطلب مواطنا سعوديا.

لا يملك مقدم الطلب أي مشروع للتمويل.

أن يكون لدي مقدم الطلب حد ادني من الدخل 2,000 ريال سعودي.

أن يكون مقدم الطلب متفرغا للعمل في المشروع.

يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول علي قرض عائلي.

علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

علي مقدمي الطلبات تقديم مشروع لا يزيد عن 8,000,000 ريال.

علي مقدمي الطلبات ملء استمارات برنامج البنك الائتماني وإكمال عمليه التقديم .

طريقة الاستعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهويةشروط بنك التسليف السعودي

يمكن لجميع مستفيدي بنك التسليف السعودي الاستعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية في أي وقت من خلال الدخول على موقع البنك الإلكتروني، وهذه الخدمة تساعد المقترض على معرفة جميع تفاصيل القرض المتاح له دون الخروج من المنزل، وعلمية استعلام قروض بنك التنميه الاجتماعية تتم بصوره بسيطه كما وضحناها اعلي المقالة.