خاصية جديدة من تيك توك ينافس بها إنستغرام وسناب شات وكيفية الإستفادة منها

في الأونة الاخيرة ظهرت على الساحة وبقوة تطبيق تيك توك وإنتشاره الواسع بين الشباب والكبار، وعمل أصحاب شركة تيك توك على الإستفادة منه فى ترويج المنتجات وكسب المزيد من الأموال من خلال إضافة خاصية تسمح بنشر الإعلانات على التوك توك، حيث تقوم بعض الشركات لترويج منتجاتهم على تيك توك، لكن الآن سيصبح في وسع البائعين إنشاء متجر مصغّر على التطبيق، وإدراج روابط مباشرة لشراء المنتجات بعد عرضها على المنصة التي تضم أكثر من مئة مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها، وتعمل هذه الخاصية والتي ستحقق له عائدات مالية ضخمة، حيث يعتزم تطبيق تيك توك أن يتيح لمستخدميه قريبًا ميزة شراء السلع مباشرة من منتجي المحتويات على المنصة، في خطوة جديدة تعزّز جهود إنشاء منظومة متكاملة على هذا التطبيق.

كايلي جينر تطلق ماركة لمستحضرات التجميل مع تيك توك:

من الجدير بالذكر فقد صرحت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير والتي أطلقت ماركة لمستحضرات التجميل باتت قيمتها تقدر بمئات ملايين الدولارات من بين التجار الأوائل الذين سيتسنى لهم استخدام هذه الخدمات الجديدة في تيك توك، وبحسب بعض المواقع المتخصصة، فقد قال رئيس قسم مشاريع الأعمال في التطبيق، بلايك تشاندلي، أن ميزة التسوق ستتمتّع بموقع فريد ما بين المحتويات والتجارة، وتسهّل هذه الإمكانيات الجديدة على الشركات، أيّا كان حجمها، إنتاج محتويات جذابة تشد المستهلكين إلى نقاط البيع على الإنترنت، وتأخر تطبيق تيك توك التابع لمجموعة بايت دانس الصينية في جني عائدات مالية من محتوياته، بالرغم من النمو الكبير الذي يشهده منذ سنتين، وتسعى غالبية شبكات التواصل الاجتماعي إلى الاستفادة من رواجها وإقبال المستخدمين، في صفقات تجارية تشكل مع الإعلانات دعامة أساسية لقدرتها على الاستمرار، وعلى سبيل المثال، يقدم كل من إنستغرام وسناب شات، خاصية تتيح شراء المنتجات مباشرة من خلالهما.

إنستغرام ينافس تيك تيك بهذه الخاصية الجديدة:

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن إنستغرام بدأ يوفر لمستخدميه ميزة جديدة لتصوير الفيديوهات، تحمل اسم Reels Remix، وهي تتيح لهم تحميل فيديوهات تفاعلية جديدة، إلى جانب فيديوهات مستخدمين آخرين، حيث أوضحت أن هذه الميزة الجديدة التي وفرها إنستغرام تشبه إلى حد كبير خاصية Duet التي أطلقها تطبيق تيك توك في وقت سابق، ولاقت نجاحاً كبيراً وتفاعلاً واسعاً من قبل المستخدمين، وأشارت بعض التقارير إلى أن إطلاق إنستغرام لهذه الخاصية الجديدة سيشجع مستخدميه على تسجيل فيديوهات أكثر حيوية، بالإضافة إلى أنه سيمنحهم الفرصة للمزيد من التفاعل مع باقي مستخدمي التطبيق والفيديوهات التي يقومون بنشرها.

Reels Remix

طريقة استخدام خاصيةعلى إنستجرام:

وللإستفادة من الميزة الجديدة التي أتاحها إنستجرام لمستخدميه، يجب إتباع الخطوات التالية:

بعد فتح تطبيق إنستغرام، الذهاب إلى قائمة فيديوهات Reels . من القائمة، يتم اختيار خيار Make Remix . يمكنك الآن تسجيل فيديو جديد، أو تحميل فيديو موجود والتعديل عليه.

ولفتت التقارير إلى أن مستخدم إنستغرام يستطيع أيضاً التحكم في الأصوات الموجودة في الفيديو الخاص به، وكذلك الفيديو الذي يرغب في دمجه مع فيديو خاص بمستخدم آخر، وبالإضافة إلى هذا، يمكن للمستخدم أن يقوم بتفعيل خاصية Remix حتى تعمل مع كل الفيديوهات الجديدة التي سيقوم بصنعها من خلال هذه الميزة، أما فيما يتعلق بفيديوهات الـ Reels الأقدم، فقد ذكرت التقارير أنه من أجل تفعيل هذه الخاصية فيها، فيجب حينها أن يقوم المستخدم بتفعيل كل فيديو بشكل منفرد.

طريقة تحميل فيديوهات من إنستغرام وتيك توك:

حيث يبحث الكثيرون عن طريقة سهلة ويسيطة لتحميل الفيديوهات من مواقع مشاركة الفيديوهات الشهيرة، مثل إنستغرام وتيك توك، وهو ما يوفره موقع save from net، حيث يتيح هذا الموقع لمستخدميه إمكانية تحميل الفيديوهات والمقاطع الصوتية من عدة منصات عالمية شهيرة، ومن بينها موقعي إنستغرام وتيك توك، ويمكنك استخدام موقع save from net من أجل تحميل مقاطع فيديو من موقعي إنستغرام وتيك توك، وذلك باتباع الخطوات التالية: