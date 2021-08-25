قسط 2 مليون ريال بدون كفيل وبأقل راتب شهري 1900 ريال

قسط 2 مليون ريال بدون كفيل وأيضاً بأقل راتب شهري بالمملكة 1900 ريال حيث متوفر الآن تمويل شخصي سريع ولا يحتاج إلى أى وقت أو جهد فيمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت اونلاين ويتميز أيضاً هذا القرض الشخصي الفوري بالعديد من المزايا التي تلبي تطلعات العملاء المختلفة حيث يبحث دائماً المواطنين السعوديين عن أحسن العروض التمويلية بالمملكة العربية السعودية.

قسط 2 مليون ريال بدون كفيل لدى شركة إمكان بالمملكة

من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية يستطيع العميل الحصول على قرض شخصي بالتقسيط المرن وأيضاً لا يحتاج راتب شهري كبير ويتميز هذا التمويل بالعديد من المميزات الأخرى والتى سوف نتعرف عليها الآن:

يتميز التمويل الشخصي الإضافي من إمكان للتمويل بالمملكة بأن متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

أيضاً يمتاز التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية بأن لا يحتاج لوجود كفيل.

كذلك يتميز التمويل الإضافي بأنه يمكن الحصول عليه من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل.

القرض الإضافي من إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية أيضاً يتميز بأنه متاح لكل من العاملين بالقطاع الخاص وكذلك القطاع الحكومي.

يتميز التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل أيضاً بالتقسيط الميسر على 60 شهر.

شروط تمويل إمكان بالمملكة العربية السعودية

وضعت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية عدد من الشروط الموضوعة التى لابد من توافرها من أجل الحصول على التمويل الإضافي من إمكان وأيضاً الحصول على أهم المزايا التي تتوفر بالتمويل الإضافي

يشترط أن يكون العميل يحصل على دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

أيضاً يشترط أن يكون المتقاعد يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال.

كذلك مبلغ التمويل الإضافي ربما يصل إلى 2 مليون ريال سعودي القطاع الحكومي.

يصل قيمة التمويل للعاملين بالقطاع الخاص ربما إلى 1500000 ريال سعودي.

يستطيع المتقدم أيضاً سداد التمويل الإضافي على فترات تقسيط تصل إلى 60 شهر.

طريقة الحصول على تمويل إمكان الفوري بالمملكة العربية السعودية

يمكن للعميل التقديم للحصول على التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة وأيضاً يمكن الحصول على التمويل أونلاين من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وملئ نموذج طلب التمويل عن طريق التطبيق إلكترونيا.

رقم شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع كل العملاء الراغبين في التعامل مع شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وأيضاً التعرف على كل التفاصيل والمنتجات التي تقدمها شركة إمكان كل ذلك من خلال الإتصال على الرقم 920011038.