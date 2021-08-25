ما هي اللقاحات المعتمدة في السعودية ؟

اللقاحات المعتمدة في السعودية هي اللقاحات التي يتم تطعيم المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بها وهي أيضا اللقاحات التي يسمح للحاصلين عليها من خارج السعودية الدخول إلى البلاد بعد رفع تعليق سفر المقيمين الأجانب والسماح بعودة المقيمين والعمالة إلى السعودية وفق الإجراءات الاحترازية التي طبقتها السعودية منذ بداية ظهور فيروس كورونا حيث تم إغلاق الاقتصاد لفترة وتعليق الخروج والدخول وتم السماح بالعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.السماح بعودة الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه سيتم السماح بدخول المقيمين من الدول التي تم تعليق استقبال المسافرين منها بشرط أن يكونوا قد حصلوا على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في السعودية قبل سفرهم وأن يتم إثبات حالتهم الصحية كمحصن بجرعتين في تطبيق توكلنا حيث يعد هذا التطبيق هو الوسيلة الأهم لإثبات الحالة الصحية للمحصنين .
ويتيح تطبيق توكلنا بالنسبة للمواطنين والمقيمين في السعودية الحالة الصحية التي تتمثل في واحدة من 3 حالات وهي محصن بجرعتين ومتعافي محصن بجرعة واحدة أو حاصل على جرعة واحدة وبانتظار الحصول على الجرعة الثانية بعد جدولتها في تطبيق صحتي.اللقاحات المعتمدة في السعودية
هناك 4 لقاحات معتمدة في السعودية وقد خضعت هذه اللقاحات للعديد من الاختبارات من قبل هيئة الغذاء والدواء للتأكد من سلامتها ومأمونيتها على الأشخاص وهي كما يلي:
- لقاح فايزر – بيونتك Pfizer – BioNTech وهو أول لقاح تم اعتماده في السعودية حيث كانت السعودية من بين أوائل الدول التي سارعت في الحصول عليه بعد ثبوت فعاليته في تقليص حالات التنويم في المستشفيات.
- أما لقاح أسترازينيكا Oxford Astrazeneca فهو ثاني اللقاحات التي تم اعتمادها في السعودية للمواطنين والمقيمين وقد تم تطوير هذا اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.
- وكان لقاح موديرنا Moderna ولقاح جونسون آند جونسون Janssen وقد تم استحداث هذين اللقاحين بعد السماح بعودة المواطنين السعوديين من الخارج وتم تخصيص اللقاحين الأولين للمواطنين والمقيمين في الدولة وتم تخصيص لقاحي جونسون وموديرنا للمواطنين القادمين من الخارج.
- لا يتم السماح لأي مقيم أو معتمر أو حاج بدخول السعودية إلا إذا كان حاصلا على واحد من اللقاحات السابقة.
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اللقاحات المعتمدة في السعودية هي اللقاحات التي يتم تطعيم المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بها وهي أيضا اللقاحات التي يسمح للحاصلين عليها من خارج السعودية الدخول إلى البلاد بعد رفع تعليق سفر المقيمين الأجانب والسماح بعودة المقيمين والعمالة إلى السعودية وفق الإجراءات الاحترازية التي طبقتها السعودية منذ بداية ظهور فيروس كورونا حيث تم إغلاق الاقتصاد لفترة وتعليق الخروج والدخول وتم السماح بالعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.السماح بعودة الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه سيتم السماح بدخول المقيمين من الدول التي تم تعليق استقبال المسافرين منها بشرط أن يكونوا قد حصلوا على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في السعودية قبل سفرهم وأن يتم إثبات حالتهم الصحية كمحصن بجرعتين في تطبيق توكلنا حيث يعد هذا التطبيق هو الوسيلة الأهم لإثبات الحالة الصحية للمحصنين .
ويتيح تطبيق توكلنا بالنسبة للمواطنين والمقيمين في السعودية الحالة الصحية التي تتمثل في واحدة من 3 حالات وهي محصن بجرعتين ومتعافي محصن بجرعة واحدة أو حاصل على جرعة واحدة وبانتظار الحصول على الجرعة الثانية بعد جدولتها في تطبيق صحتي.اللقاحات المعتمدة في السعودية
هناك 4 لقاحات معتمدة في السعودية وقد خضعت هذه اللقاحات للعديد من الاختبارات من قبل هيئة الغذاء والدواء للتأكد من سلامتها ومأمونيتها على الأشخاص وهي كما يلي:
- لقاح فايزر – بيونتك Pfizer – BioNTech وهو أول لقاح تم اعتماده في السعودية حيث كانت السعودية من بين أوائل الدول التي سارعت في الحصول عليه بعد ثبوت فعاليته في تقليص حالات التنويم في المستشفيات.
- أما لقاح أسترازينيكا Oxford Astrazeneca فهو ثاني اللقاحات التي تم اعتمادها في السعودية للمواطنين والمقيمين وقد تم تطوير هذا اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.
- وكان لقاح موديرنا Moderna ولقاح جونسون آند جونسون Janssen وقد تم استحداث هذين اللقاحين بعد السماح بعودة المواطنين السعوديين من الخارج وتم تخصيص اللقاحين الأولين للمواطنين والمقيمين في الدولة وتم تخصيص لقاحي جونسون وموديرنا للمواطنين القادمين من الخارج.
- لا يتم السماح لأي مقيم أو معتمر أو حاج بدخول السعودية إلا إذا كان حاصلا على واحد من اللقاحات السابقة.
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