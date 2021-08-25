أخبار اليمن : العيدروس مهنئاً بذكرى التأسيس : المؤتمر جسد حالة فريدة في تحقيق الشراكة الوطنية

العيدروس مهنئاً بذكرى التأسيس : المؤتمر جسد حالة فريدة في تحقيق الشراكة الوطنيةتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادقين أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ24 اغسطس/ آب 1982م، من رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة العامة الاستاذ محمد حسين العيدروس، ينشر ( دوت الخليج) فيما يلي نصها :

الأخ الشيخ صادق أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم

تحية طيبة وبعد

بمناسبة حلول الذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يسرني أن اهنئكم ومن خلالكم إلى نواب رئيس المؤتمر والأمين العام وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر بهذه المناسبة التي تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد، حيث يتعرض شعبنا اليمني للعدوان الغاشم الذي تقوده دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات وللعام السابع على التوالي وبشكل يقدم الدليل الناصع على استمرار تورط هذه الدول ومن يقف خلفها في كل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة والوطن العربي بشكل عام.

ونحن نهنئكم بهذه المناسبة لنؤكد أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل تنظيماً ارتبط باليمن فكراً وسلوكاً وممارسة، وجسد حالة فريدة في تحقيق الشراكة الوطنية لكونه مثل مظلة لجميع أطياف العمل السياسي التي ساهمت بإنشائه وفي عمله فيما بعد، كما أن المؤتمر الشعبي العام كان ولا يزال يجسد مبدأ الولاء الوطني من خلال وقوفه مع بقية القوى الوطنية الشريفة وفي مقدمتهم أنصار الله في الدفاع عن الوطن ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم، وتقديم كل غال ونفيس في سبيل الوطن والذود عن وحدته وسيادته واستقلاله.

نهنئكم مرة أخرى بهذه المناسبة، متمنيين لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق.

اخوكم / محمد حسين العيدروس

عضو اللجنة العامة للمؤتمر

