وزير الدفاع الروسي: وقوع كميات هائلة من الأسلحة في أيدي ”طالبان” أهم...

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وقوع كميات هائلة من الأسلحة في أيدي مسلحي حركة "طالبان" المتشددة جراء التطورات الأخيرة في أفغانستان، معتبرا أن هذا الأمر يشكل "أهم تهديد".

وقال شويغو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء: "التهديد الأول والأهم يتمثل في وقوع كميات هائلة حقا من الأسلحة في أيدي عناصر طالبان".

وأشار شويغو إلى أن تلك الأسلحة تشمل أكثر من 100 قطعة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، مصرحا: "هذا الأمر لا يسيطر عليه ولا يمكن أن يسيطر عليه أحد".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.