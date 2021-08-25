مقتل ضابطين جراء هجوم استهدف أكاديمية عسكرية شمال غربي نيجيريا 

قتل ضابطان واختطف آخر جراء هجوم شنه مسلحون على مقر أكاديمية الدفاع النيجيرية في شمال غربي نيجيريا، حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول محلي.

وقال المتحدث باسم أكاديمية الدفاع النيجيرية، الرائد بشير محمد جاجيرا، إن مسلحين قتلوا اثنين من العسكريين النيجيريين وخطفوا آخر في هجوم شنوه اليوم الثلاثاء على الأكاديمية التي تتخذ مدينة أفاكا بولاية كادونا شمالي البلاد مقرا لها.

وأوضح المتحدث في بيان أن مسلحين مجهولين تمكنوا من التسلل إلى المنطقة السكنية داخل الأكاديمية، الأمر الذي عرض "الهيكل الأمني لأكاديمية الدفاع للخطر".

وأضاف: "خلال الحادث المؤسف فقدنا عنصرين وخطف واحد"، مضيفا أن وحدات الجيش والأجهزة الأمنية تلاحق المهاجمين وتحاول إنقاذ المخطوف.