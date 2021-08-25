الاتحاد الأوروبي يدعو ”طالبان” للسماح بحرية الوصول إلى مطار كابل 

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء عدم قدرة مواطني الاتحاد وغيرهم على الوصول إلى مطار كابل بأمان.
ودعا حركة "طالبان" إلى السماح بحرية الوصول إلى المطار.
وقال ميشيل في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع بشأن أفغانستان إن الاتحاد الأوروبي حث الولايات المتحدة وشركاء آخرين على "تأمين المطار طالما كان ذلك ضروريا"، للسماح بمغادرة كل من يحق لهم الإجلاء.
وكان المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، أعلن في وقت سابق اليوم، أن الحركة أغلقت الطريق المؤدي إلى مطار كابل، مشيرا إلى "أننا لا نسمح بالمرور إلا للأفراد الأجانب".
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