التسجيل في amen social tn المساعدات الاجتماعية amen social tn inscription

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عمر شويل - جدة التسجيل في amen social tn، يزداد البحث عن كيفية التسجيل في المساعدات الاجتماعية 2021 amen social tn inscription. من اجل الحصول على منحة 300 دينار التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية لجميع المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل الضعيف. ومحدودي الدخل والفئات الهشة. وتم صدور قرار رسمي بتقديم المساعدات المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها دولة تونس. بسبب ارتفاع اصابات فيروس كورنا وتاثيرها على المواطن والاقتصاد التونسي بشكل كبير. وجاءت هذه المساعدات الاجتماعية المقدمة بعد اتفاق بين الدولة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير من اجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الحياة المعيشية للمواطنين في مختلف ربوع الجمهورية التونسية ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نتعرف على كيفية تسجيل الدخول إلى منصة المساعدات الاجتماعية التونسية.

التسجيل في amen social tn

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة تونس قيمة المساعدات الاجتماعية المالية الظرفية والاستثنائية بقيمة 300 دينار تونسي يتم صرفها على النحو المنصوص عليه في القانون التونسي كما هو موضح في هذا القرار الموضع في الصورة أسفل هذا المقال والتي تحدد شروط الانتفاع من المساعات المالية وكذلك من هي الفئات المعنية بمنحة بثلاثمائة دينارا التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية مرة واحدة عبر التسجيل في منصة amen social.

كيفية التسجيل amen social tn منحة 300 دينار

أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية عن بداية عملية التسجيل في المساعدات الاجتماعية 2021 عبر موقع amen social inscription من اجل الحصول على منحة 300 دينار يتم من خلال اتباع الخطوات التي سوف نذكرها الآن او مشاهدة الفيديو الموجود اسفل المقال والذي يشرح فيح وزير الشؤون الاجتماعية التونسي كيفية التسجيل في منحة 300 دينار.

الدخول على رابط التسجيل في منصة المساعدات الاجتماعية امان للحصول على منحة 300 دينار

بعد يجب على المتقدم التسجيل على رقم الهاتف بكتابة *1021*

تدوين رقم بطاقة التعريف الوطنية “بطاقة الهوية التونسية”

بعدها يجب كتابة جميع التفاصيل المطلوبة من المتقدم بدقة وبشكل صحيح

وأخيرا النقر على عبارة تسجيل وانتظار الموافقة على طلبك.

منصة التسجيل amen social tn

كما اكدنا لكم سابقا فإن موعد بداية صرف منحة 300 ديينار تونسي على كافة الفقراء والمحتاجين واصحاب الدخل الضعيف ومحدودي الدخل سوف يتم يوم الاول من سبتمبر 2021. كما سيتم ذلك عبر مكاتب البريد أو العديد من البنوك التونسية المعروفة. علاوة على ذلك نوهت وزارة الشؤون الاجتماعية انه يجب على كافة المستفيدين من المنحة الالتزام التام بتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

يبين النص القانوني المنصوص عليه في الفصل الأول من هذا القرار في الصورة أعلاه على أنه من أجل الاستفادة من المساعدة الاجتماعية 2021، يجب على رب الأسرة أو العازب أو المرأة العزباء المسؤول عن إخوته (إخوتها) و / أو قاصره و / أو الأخوات الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا ، يجب عليهم التسجيل حصريًا على المنصة إلكترونية أمان amen. كما أن الفئات المسجلة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي تستثنى من عملية التسجيل في amen social tn.