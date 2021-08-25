ميركل تعلن تجميد المساعدات إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، تجميد المساعدات إلى أفغانستان، مشيرة إلى أن بلادها ستبحث مع الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى "الناتو" كيفية التعامل مع حركة طالبان.





وقالت ميركل فى خطاب لها اليوم الأربعاء، إن حركة طالبان واقع على الأرض يجب التعامل معها والحفاظ على ما تم إنجازه، لافتة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق غير مشروط معها، فأى حوار مع طالبان مشروط بالحفاظ على ما تم تحقيقه للشعب الأفغانى. وأشارت: "لا نخجل من عقد محادثات مع طالبان لحماية ما تحقق فى أفغانستان خلال الـ 20 سنة الماضية"، محذرة من خطر أن تتحول أفغانستان لأرض خصبة للإرهاب مرة أخرى.

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