حمدوك: الهدف الرئيسى من مبادرة حل الأزمة تسليم السلطة لمن يختاره الشعب

جدة - نرمين السيد - وقال فى مؤتمر صحفى قبل انعقاد الاجتماع الأول لآلية مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال اليوم الأربعاء، إن الهدف الرئيسى من مبادرة حل الأزمة الوطنية فى السودان هو إقامة انتخابات حرة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب وضمان تداولها. وتابع بأن السودان يواجه أزمة وطنية شاملة سياسية الطابع بالأساس، مضيفا "سعينا لأن تعكس الآلية التنفيذية للمبادرة الوطنية تمثيلا واسعا فى السودان".

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