رابط التقديم لكلية الشرطة موقع وزارة الداخلية 2021 والاوراق المطلوبة academy.moi.gov.eg

رابط التقديم لكلية الشرطة حيث يعتبر من الكلمات الأكثر بحثاً حاليا بين طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون في الالتاق بكلية الشرطة 2021 من طلاب الصف الثالث الثانوي العام والازهري وهناك اهتمام من اولياء الامور الذين يريدون أن يلتحق ابنائهم بكليه الشرطه وكانت وزاره الداخليه قد أعلنت رسميا عن قبول دفعه جديده من الطلاب الناجحين في الثانويه العامه وقد حددت شرط القبول الحد الادنى في المجموع 65 في المئه للطلاب الحاصلين على الثانويه العامه هذا العام وسوف تبدا وزاره الداخليه في تلقي الطلبات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها كليه الشرطه لجميع طلاب الثانويه العامه الناجحين بحد ادني 65 في المئه وما يعادل من الطلاب الناجحين في الثانويه الازهريه والطلاب الحاصلين على ليسانس حقوق، يمكن للطلاب الذين لديهم دور تاني التقدم لأكاديمية الشرطة للالتحاق بها سواء كانوا من طلاب الثانوية العامة أو من طلاب الثانوية الازهرية حيث يستمر التقديم حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، ويكون التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وسيتم تحديد موعد الاختبارات التي سيحضرها الطالب وعليه اجتيازها اولاً قبل القبول.

أعلنت وزاره الداخلية عن مواعيد التقديم في كليه الشرطه والرابط الالكتروني الذي يمكن من خلال قيام الطلاب التقديم للكليه حيث تقبل كليه الشرطه الطلاب الناجحين في الثانويه العامه و الثانويه الازهريه خلال العام الدراسي الحالي 2021 والعام الدراسي السابقايضا كما يمكن قبول طلاب البكالوريس في عدة تخصصات وحددت الوزارة مجموع 65 في المئه بالنسبه لطلاب الثانويه العامه الذين يريدون التقدم حيث يتم تسجيل اطلاب الثانويه العامه عبر رابط موقع وزاره الداخلية وبعد ذلك ينتظر الطالب حتى موعد الاختبار وسيكون موعد التقديم لكليه الشرطه بدايه من يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 ويستمر حتى يوم الخميس 12 اغسطس 2021 و بالنسبه لطلاب الثانويه العامه فيكون التقديم لكليه الشرطه اعتبارا من يوم 12 اغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل لجميع الراغبين من الذكور او الفتيات. شروط القبول في كليه الشرطة رابط التقديم كليه الشرطة 2021شروط القبول في كليه الشرطة من ابرز الشروط التي اعلنت عنها وزاره الداخليه في مصر حتى يتم قبول الملتحقين بكليه الشرطة اولا ان يكون الطالب مصري ومن ابوين مصريين

وان يكون حسن السير والسلوك وان لا يكون قد سبق الحكم عليه فى اى قضايا جنائيه او مخله بالشرف

والا يكون قد تم فصله من الخدمه في الحكومه او صدر ضده قرار تاديبى

كما يجب ان لا يقل طوله عن 170 سم والا يزيد سنه في اكتوبر القادم عن 22 عام

وان يكون كامل اللياقه الطبيه والصحيه والنفسيه

حيث يجب ان يجتاز الكشف الطبي و اختبارات اللياقه وان لا يكون متزوج اثناء قيده في الأكاديمية