التسجيل فى منحة 300 دينار amen social tn من وزارة الشؤون الاجتماعية

منحة 300 دينار أزداد البحث مؤخراً عن تلك المنحة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، تلك المنحة التي أعلنت عنها الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل عبر منصة المساعدات الاجتماعية 2021 Amen Social Tn inscription، مشيراً إلى أن وزارة الشوؤن الاجتماعية تسعى جاهدة لمساعدة الأسر الفقيرة فى التغلب على أعباء الحياة فى ظل أزمة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على أقتصاد تونس، واليوم سنوضح لكم خطوات التسجيل عبر المنصة للحصول على منحة دينار، ومن هم الفئات المستحقة لتلك المنحة.

الدخول على منصة أمان.

الضغط على تسجيل حساب أفتراضي.

إدخال رقم الهاتف.

كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية.

الإجابة على الأسئلة المطروحة على المنصة.

الضغط على زر التسجيل، وعليك بالإنتظار لقبول التسجيل فى المنحة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية.

الأسر الفقيرة.

كبار السن.

المنتفعون ببطاقة العلاج بالتعريقة المنخفضة.

الأسر التي لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية.

خطوات التسجيل بمنصة أمان وزارة الشؤون الاجتماعية بتونسالفئات المعنية للانتفاع بمساعدة الشؤون الاجتماعيةموعد صرف منحة amen social tn

أوضح مصدر مسؤول أن موعد صرف منحة وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية التي أعلنت عنها يوم أغسطس الجاري، سيكون فى الأول من شهر سبتمبر القادم، موضحاً أن صرف المنحة سيكون من خلال مكاتب البريد أو البنوك التونسية المعروفة، كما أكدت الوزارة على جميع المنتفعين بالمنحة ضرورة الألتزام التام بتدابير الوقائية والأجراءات الاحترازية.

الفئات المستثناه من التسجيل عبر amen social tn

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أن الفئات المسجله بقاعدة البيانات برنامج الأمان الاجتماعي يتم استثنائهم من عملية التسجيل في amen social tn، كما ينص القانون المنصوص عليه فى الفصل الأول من هذا القرار، أنه من أجل الاستفادة من المساعدة الاجتماعية يجب على رب الأسرة أو العازب أو المراة العزباء المسؤوله عن إخوتها ويزيد أعمارهم عن عام عليهم بالتسجيل الحصري على المنصة الإلكترونية أمان.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بمنحة 300 دينار المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية وطريقة التسجيل والفئات الحاصلة عليها والفئات الأخرى المستثناه.